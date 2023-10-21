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عاجل.. بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح
السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي للتشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة

 وتعقد القمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

 ومن المقرر مشاركة 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث يشارك زعماء دول "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

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