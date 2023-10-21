السيسي يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد القمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

ومن المقرر مشاركة 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث يشارك زعماء دول "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.