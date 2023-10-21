مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام برايتون.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مساء اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر قناة "beIN Sports HD 1" .

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون قبل صدام اليوم

يسعي فريق السيتي في لقاء اليوم للعودة مرة أخري إلي طريق الإنتصارات بعدما تلقي الخسارة أمام أرسنال فى قمة الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة 1-0 فى المواجهة التي أقيمت على ملعب الجانرز.

حيث يقع مانشستر سيتي ثالثاً فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والخسارة في 2.

أما برايتون فيبحث عن مواصلة نتائجة الجيدة بعدما قدم مباراة رائعة أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 في الجولة التي سبقت التوقف الدولي.

ويتواجد برايتون فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 1 وخسارة لقاءين وتسجيل 21 هدفاً وتلقي 16.