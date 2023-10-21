أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

أسعار العملات الاجنبية.. واصلت أسعار العملات الاجنبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الـATM، استقرارها، وسجل سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و 32.56 جنيه للشراء.

حققت أسعار العملات الاجنبية، اليوم السبت، ثباتًا في تعاملات ماكينات ATM الخاصة بتغيير العملات العربية والأجنبية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

اليورو

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و 32.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.51 جنيه للبيع، و37.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.01 جنيه للبيع، و99.66 جنيه للشراء.