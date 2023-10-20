كنيسة القديس برفيريوس ومستشفى المعمداني.. قصة مبان أقدم من إسرائيل

يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الوحشية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من القصف العنيف المستمر على المدنيين والأماكن السكنية، إلا أن وصل به الوحشية إلى استهداف الأماكن الدينية ومستشفيات، إذ أنه يوم الثلاثاء الماضي قصف مستشفى المعمداني خلف على إثر هذا القصف ما يصل إلى 500 قتيل، ليكرر هذه الجريمة مرة أخرى.

قصف مستشفى المعمداني

وكرر جريمة القتل والوحشية من خلال قصف هذه المرة لكنيسة واحدة من أشهر الكنائس في قطاع غزة وأقدمهم، وقصف أمس كنيسة الروم الأرثوذكس لقتل النازحين الذين احتموا بها، ونرصد لكم في هذا التقرير قصة مستشفى المعمداني وتاريخها (أقدم من إسرائيل) والكنيسة التي تعرضت بالقصف أمس.

أبرز المعلومات عن كنيسة الروم الأرثوذكس:

كنيسة القديس برفيريوس تقع على مساحة ما يقارب 216 مترًا مربعًا

أقدم الأحياء الشعبية بغزة وهو حي الزيتون

بنيت معانقةً جامع كاتب ولايات

استغرق بناءها خمس سنوات من عام 402 م وحتى عام 407 م

لها ثلاث أبوباب رئيسيين

ما هو القديس برفيريوس، قديس كنيسة الروم الأرثوذكس:

وُلد في مدينة تسالونيك في اليونان سنة 347 م.

وأتي إلى الدولة المصرية عند بلوغه سن الثلاثين وعاش خمس سنوات ناسكًا.

ومن ثم ذهب إلى القدس وزار الأماكن المقدسة فيها، وسكن في البرية المجاورة لنهر الأردن.

وفي عام 392 م سُيم القديس برفيريوس كاهنًا وعمل خوري في كنيسة القيامة

قصة مستشفى المعمداني:

المعمداني شاهدا على تاريخ فلسطين:

تأسست المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" عام 1882

ــ قبل تأسيس إسرائيل عام 1948 بنحو 66 عاما

ــ تم تأسيس مستشفى المعمداني على يد جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

ــ مستشفى الأهلي المعمداني هيئة طبية صغيرة تابعة للكنيسة المعمدانية داخل قطاع غزة

ــ تعتبر الكنيسة المعمدانية واحدة من ثلاث كنائس للمسيحين بغزة

مع بداية العدوان الإسرائيلي استقبلَ مستشفى المعمداني المئات من النازحين الذين فرّوا من منازلهم بسببِ القصف الجوي للطائرات الإسرائيلية