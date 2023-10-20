البرلمان الأوروبى يدعو لهدنة إنسانية والتحقيق فى مجزرة «المعمدانى»

«ڤيتو» أمريكى فى الأمم المتحدة ضد قرار لوقف العدوان

استخدمت اليوم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» فى مجلس الأمن الدولى ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فى غزة للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وصوت 12 عضوًا لصالح مشروع القرار بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.

وحث مشروع القرار إسرائيل، دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفى الأمم المتحدة فى غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطينى، واستنكر ما أسماه الهجمات التى تشنها حماس.

وندد مشروع قرار الأمم المتحدة بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية ضد المدنيين وبكل أعمال الإرهاب، ودعا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن جميعًا.

رفض مجلس الأمن الدولى الاثنين الماضى مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة إنسانية وصوّتت لصالح مشروع القرار الروسى 5 دول (بينها روسيا والصين) بينما صوّتت ضدّه 4 دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان) فى حين امتنعت ست دول عن التصويت (بينها البرازيل).

ويتطلب اعتماد أى قرار فى مجلس الأمن الدولى موافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الخمسة عشر عليه، وعدم استخدام حق النقض من جانب أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين فى المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين). ويدعو مشروع القرار الروسى إلى «وقف إطلاق نار إنسانى فورى ودائم ويتمّ احترامه بالكامل» وإلى «وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق» إلى محتاجيها فى قطاع غزة المحاصر.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن موسكو تطالب بإجراء تحقيق فى الهجوم على مستشفى المعمدانى فى غزة ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم. وقال نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى، إن “روسيا تشعر بصدمة شديدة بسبب الهجوم على المستشفى”. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: “نطالب بإجراء تحقيق موضوعى فى هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها”. وقال نيبينزيا، إن روسيا تبادر إلى استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المدنيين فى فلسطين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن بلادها تشعر «بخيبة أمل عميقة» إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار متعلق بغزة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودعت ماو -على موقع التواصل الاجتماعى «إكس- تويتر سابقا»- مجلس الأمن الدولى إلى الوفاء بواجبه فى تعزيز وقف إطلاق النار.

ودعا البرلمان الأوروبى إلى “هدنة إنسانية” فى غزة للتأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة هجوما متعمدا وجريمة حرب.

دعا أعضاء البرلمان الأوروبى وفى القرار الذى تم تبنيه بأغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتًا وامتناع 24 عضوًا عن التصويت، إلى “هدنة إنسانية” فى غزة للتأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين وإطلاق سراح جميع الأسرى.