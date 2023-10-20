بذكريات 2005.. راموس يواجه الريال من جديد بعد 18 عامًا

يستضيف نادي إشبيلية الإسباني، بقيادة سيرجيو راموس، فريق ريال مدريد في مباراتهما المقررة مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وستكون المباراة استثنائية بالنسبة للمدافع المخضرم، حيث ستجعله يلعب لأول مرة ضد ريال مدريد، منذ رحيله عن الفريق الملكي في صيف 2021، لصالح باريس سان جيرمان.

ولعب راموس مع المرينجي لمدة 16 عاما، بين 2005 عندما غادر إشبيلية حتى 2021، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث لعب لمدة عامين حتى عودته للفريق الأندلسي في 2023.

راموس

لم يشارك راموس في مباريات أمام ناديه السابق إلا مع إشبيلية، لم يتمكن من اللعب مع باريس سان جيرمان في مواجهتي المرينجي، في إياب دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022، بسبب إصابته.

سجل سيرجيو راموس أمام ريال مدريد

خاض راموس مباراتين فقط أمام ريال مدريد في مسيرته، وكان ذلك مع الفريق الاندلسي في موسم 2004-2005.

وتمكن من الفوز في مباراة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0، فيما حسم التعادل المباراة الثانية، أي أنه لم يخسر أبدًا أمام العملاق الملكي.

راموس أمام ريال مدريد

المثير في الأمر أن المدافع الإسباني، سجل أيضًا في مرمى ريال مدريد، خلال تعادل إشبيلية مع الفريق الملكي 2-2 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يذكر أن صاحب الـ 37 عاما، عاد إلى إشبيلية الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.