كيف خطط المتهمين لإنهاء حياة عمدة قرية الخضيري بالدقهلية ؟

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، في كشف غموض مقتل عمدة قرية الخضيري مركز منية النصر على يد مجهولين ، وتوالت النيابة التحقيق .

كيف خطط المتهمين لقتل عمدة قرية الخضيري بالدقهلية ؟

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الخضيري مركز منية النصر ، في الأسبوع الماضي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على أحد الأشخاص مما أدى إلى إصابته.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

التحريات في قضية قتل عمده قرية الخضيري

ودلت التحريات الأولية؛ لضباط المباحث قيام مجهولين يستقلون دراجه بخاريه بإطلاق النار على المدعو "سميح مسعد عيد يوسف"، 44 عامًا، ويعمل عمده قريه الخضيري وفرو هاربين.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة ، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتورطين في الواقعة.

المتهمين في قضية قتل عمده قرية الخضيري

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"محمد حسن وديع عوض، 33 عامًا، عاطل ومقيم قرية الرياض، وابراهيم محمد محمد عوض شهرته "البوره"، 34 عامًا، ومقيم بذات القرية، وتوصلت التحريات إلى أن مكان اختباء المتهمين وذلك باحدي العقارات بمحافظة الإسكندرية.

تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، وتم مداهمة مكان اختباء تلك العناصر وضبطهم.

وعثر بحوزة المتهمين على عدد 2 بندقية آلية، وعدد 14 خزينة آلي وكذا عدد 2 طبنجة 9 مم وعدد 3 خزائن ومجموعة كبيرة من الطلقات النارية الخاصة بالأسلحة المضبوطة.

وأقروا بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.