الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن واحياء شرق المنصورة وبلقاس وشربين ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة...

قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة حوائط اقميت بالمخالفة بنطاق عزبة الصفيح التابعة لرئاسة الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف ومتابعة الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي..

وأكدت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فورية لتعدي علي مساحة 200 متر مربع بنطاق المركز، كما متابعة تنفيذ ترخيص بناء بقرية الستاموني حيث تم وقف الاعمال لمخالفتها للترخيص وتم فك السقف وازالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وأوضح اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين، انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 80 متر مربع بقريه كفر الحاج شربيني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.

وأشار اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه ، إلى انه تم تكليف ،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



