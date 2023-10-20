كولر: لست سعيدًا بتعادل الأهلي.. وفرطنا في نتيجة "مريحة" أمام سيمبا التنزاني

دوري السوبر الأفريقي

علق المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر مع فريق سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة الدوري الأفريقي نسخة عام 2023.

كولر يعلق على تعادل الأهلي مع سيمبا

وقال كولر في تصريحات إعلامية عقب مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني: "لست سعيدًا وغير راضي عن نتيجة لقاء سيمبا، فقد أهدر الفريق العديد من الفرص بالأخص في الشوط الأول من اللقاء، أهدرنا 3 فرص بالتحديد".

إهدارنا للفرص كان له دور كبير في عودة سيمبا في النتيجة ويسجل هدفين ويقلب الطاولة علينا، وكان من الممكن إنهاء المباراة من شوطها الأول والخروج بنتيجة مريحة.

تعليق كولر على حكم مباراة الأهلي وسيمبا

وعن أداء التحكيم في مواجهة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة، قال مارسيل كولر عن ضربة الجزاء: "لابد من رؤية الكرة أكثر من مرة في التلفاز لكي أقرر وأحكم، لكن سأفترض حسن النية".

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، ويحتاج المارد الاحمر للتعادل السلبي على أقل تقدير ليتاكد وصوله لدور نصف نهائي المسابقة.