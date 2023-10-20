مدرب التعاون: الاتحاد أصبح أكثر خطورة بعد خروج حمدالله

أكد شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون السعودي أن فريق الاتحاد أصبح أكثر خطورة بعد خروج النجم المغربي عبد الزراق حمدالله خلال مباراة الفريقين التي جمعت بينما اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال شاموسكا في تصريحاته عقب المباراة: " الاتحاد أصبح أكثر خطورة بعد خروج حمدالله، شعرت أن لاعبي التعاون كانوا متعبين لذا غيرت خطة اللعب وأشركت عون السلولي لإغلاق المنطقه والاعتماد على المرتدات".

انتهت مواجهة نادي الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

تمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء لنادي الاتحاد عند الدقيقة 22 برأسية قوية، وسجل هدف نادي التعاون في اللقاء النجم الفرنسي كريم بنزيما أيضًا، والذي جاء عن طريق الخطأ في مرماة عند الدقيقة 26 من نفس الشوط.

بتلك النتيجة يرفع نادي الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد التعادل الثاني هذا الموسم وخسر في مواجهتين عقب الفوز في 6 مباريات حتى الآن.

على الجانب الأخر يصل رصيد نادي التعاون إلى 23 نقطة في المركز الثاني من جدول الترتيب، بعد التعادل الثاني عقب هزيمة، واستطاع الفريق تحقيق الفوز في 7 مواجهات.