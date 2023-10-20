كريم بنزيما بطل الشوط الاول بين الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

انتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة نادي الاتحاد أمام نظيره نادي التعاون، بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كريم بنزيما يسجل هدفين للاتحاد والتعاون

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 22 من الشوط الاول برأسية رائعة أسكنها شباك مايلسون حارس مرمى نادي التعاون، ليتمكن نفس اللاعب الفرنسي من تسجيل هدف أخر لكن هذة المرة عن طريق الخطأ في مرماة ليعلن عن التعادل لسكري القصيم في الدقيقة 26 من نفس الشوط.

بدأ الاتحاد المباراة يتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وعمر هوساوي فليبي لويس ومهند الشنقيطي.

في خط الوسط: إيجور كورنادو ونجولو كانتي وعوض الناشري.

في خط الهجوم رومارينهو وحمدالله وكريم بنزيما.

ويمتلك الاتحاد على مقاعد البدلاء أمام نادي التعاون كل من عبدالله المعيوف وفيصل الغامدي وسلطان الفرحان ومروان الصحفي وتركي الجعدي وسويلم المنهالي مدالله العليان هارون كمارا وصالح العمري.

بينما يمتلك نادي التعاون على مقاعد البدلاء أمام الاتحاد كل من محمد الضليفع وفهد العبدالرازق وعون السلولي وعبدالملك الشمري إيادي مدني واحمد باحسين وسعد الناصر وراكان الطليحي وسطام الروقي.