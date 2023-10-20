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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحت شعار الأهداف الضائعة

الأهلي يتعادل أمام سيمبا التنزاني في أولى مشوار دوري السوبر الأفريقي

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

تعادل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في لقاء الفرص الضائعة، بنتيجة هدفين لكل فريق، في المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد بنيامين مكابا، في إطار مواجهات الذهاب من لقاءات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

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دوري السوبر الأفريقي.. تعادل إيجابي بين الأهلي وسيمبا التنزاني بعد مرور 75 دقيقة

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كهربا يسجل هدف التعادل لـ الأهلي في شباك سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

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ساديو كانوتيه يحرز هدف التقدم لـ سيمبا التنزاني في شباك الأهلي

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سيمبا التنزاني يدرك التعادل أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي


تقدم رضا سليم للنادي الأهلي بالهدف الاول في الدقيقة 45 من الشوط الاول،بعد سيطرة كاملة من الأحمر وإهدار الفرص التهديفية.

ولم يحتسب حكم الساحة ضربة جزاء للقلعة الحمراء والتي تم إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.

وسجل هدف التعادل لفريق سيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 ، ونجح اللاعب ساديو كانوتيه فى احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 60.

وجاء اللاعب محمود كهربا فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، ليحرز هدف التعادل، هدف تعادل، لتنتهى المباراة بنتيجة 2 ـ 2.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل كالتالى:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا

الجريدة الورقية