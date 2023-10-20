الأهلي وسيمبا التنزاني.. تعادل سلبي بعد مرور نصف ساعة بدوري السوبر الأفريقي

مرور نصف ساعة على انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، ومازال التعادل السلبي بدون أهداف، خلال المواجهة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا

تشكيل سيمبا التنزاني..