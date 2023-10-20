يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

يخوض فريق الاهلى اليوم الجمعة مباراة هامة مع نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى بحضور 30 ألف مشجع.

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، في بث مباشر على قناة أبو ظبي الرياضية، صاحبة حقوق نقل مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن أيضا مشاهدة المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

معلقو مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

يستطيع متابعوا البطولة مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، في بث مباشر على قناة أبو ظبي الرياضية، بصوت عصام عبده، ويمكن أيضا مشاهدة المباراة على قنوات أون تايم سبورت بصوت محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.