بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.. يلا شوت يخوض فريق الاهلى اليوم الجمعة مباراة هامة مع نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

وفضل كولر استبعاد الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لإصابته بنزلة برد منعته من مرافقة زملائه إلى تنزانيا، فيما يخضع نجم خط الدفاع محمد عبدالمنعم صباح اليوم لاختبار طبي أخير لتقييم حالته واتخاذ قرار نهائي بالمشاركة في اللقاء من عدمه، وقد عانى عبدالمنعم من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريب الجماعي الأخير قبل سفر البعثة.

ويتطلع سيمبا بقيادة مدربه البرازيلي روبرتو أوليفيرا لتحقيق الفوز لتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن فاز سيمبا مرتين على ملعبه أمام الأهلي، ويضع الفريق التنزاني آماله على تألق نجمه الزامبي المخضرم كلاتوس تشاما.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

لكن الأهلي يعيش فترة رائعة مع مدربه السويسري مارسيل كولر الذي قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن الآن لجميع عشاق ومشجعي نادي الزمالك والنادي الأهلي وغيرهما من أندية الكرة المصرية استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الأولى من خلال إدخال التردد التالي في جهاز الاستقبال: