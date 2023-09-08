الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في الأزبكية

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الخامس في العقار رقم 6 شارع التوفيقية التابع لمنطقة الإزبكية دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الأزبكية ، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات. 

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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