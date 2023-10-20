وزير الأوقاف ومحافظ السويس يؤديان صلاة الجمعة بمسجد بدر بمدينة بورتوفيق بالسويس

مشاركة السويس في عيدها القومي..

مشاركة لأبناء محافظة السويس البواسل احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة أدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس صلاة الجمعة 20/ 10/ 2023م بمسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس، بحضور فضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي سكرتير عام محافظة السويس، و/ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والنائب/ سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائب/ حافظ شوشه عضو مجلس الشيوخ، والشيخ/ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، وجمع غفير من رواد المسجد.

وقد أدى خطبة الجمعة الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بعنوان: "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض".