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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشاركة السويس في عيدها القومي..

وزير الأوقاف ومحافظ السويس يؤديان صلاة الجمعة بمسجد بدر بمدينة بورتوفيق بالسويس

بوابة الوفد الإلكترونية

مشاركة لأبناء محافظة السويس البواسل احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة أدى  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس صلاة الجمعة 20/ 10/ 2023م بمسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس، بحضور فضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي سكرتير عام محافظة السويس، و/ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والنائب/ سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائب/ حافظ شوشه عضو مجلس الشيوخ، والشيخ/ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، وجمع غفير من رواد المسجد. 

وقد أدى خطبة الجمعة الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بعنوان: "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض".

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