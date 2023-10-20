بايرن ميونخ يصدر بياناً بشأن استمرار مزراوي بعد دعم فلسطين

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة، بيناً رسمياً معلناً به موقفه بعوده اللاعب المغربي نصير مزراوي بعد دعمة لقضية فلسطين.

وقال بايرن ميونخ في بيان له إن مزراوي ضمن قائمة الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة للإصابة.

وجاء بيان بيارن ميونخ كالتالي:-

أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة مع نصير مزراوي الأسبوع الجاري.

جاءت تلك المحادثة عقب المنشورات التي نشرها مزراوي عبر موقع "إنستجرام" فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل والتي وقعت قبل أسبوعين تقريبا مما أدى لحدوث غضب وانتقادات.

وقال جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وتابع "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل، علاوة على ذلك أكد نصير مزراوي إدانته لكل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

يعارض بايرن ميونيخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسة في ألمانيا.

يقف نادي بايرن ميونيخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.

يؤمن بايرن ميونيخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات، وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونيخ لكنه سيغيب عن الملاعب لتعرضه لإصابة.