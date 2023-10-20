مظاهرات غاضبة بالدقهلية تضامناً مع القضية الفلسطينية

انطلقت مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة من ميدان محافظة الدقهلية الذي يعد أكبر ميادين المحافظة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على أهل غزة ودعم وتأييد الشعب الفلسطيني والدولة المصرية في قراراتها تجاه القضية الفلسطينية.

القرى والمدن

وخرج الآلاف من أبناء المنصورة وكافة مدن وقرى المحافظة وترديد الهتافات التي تندد بالمجازر التي تشهدها غزة والرفض القاطع لتهجير أهالي غزة إلى سيناء .

مساجد المنصورة

وقد انضم المصليين إلى مسيرات مساجد المنصورة بعد أداء صلاة الجمعة، إلى المسيرات المتجه إلي ميدان محافظة الدقهلية، وشهد الميدان توافد الآلاف بعد صلاة الجمعة مباشرة، للاحتشاد داخل الميدان.

كما شهد مسجد النصر بمدينة المنصورة توافد وزحام شديد لأداء صلاة الجمعة، وصلاة الغائب علي شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقام الإمام والخطيب بالدعاء لمصر وفلسطين، وقام المواطنين بترديد الدعاء للدولتين خلف الإمام.

مسيرات بالشوارع

وتوافد أعداد من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين، ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، وانطلقت المسيرات في كافة الشوارع المحيطة بالميدان وهم يحملون الأعلام الفلسطينية والمصرية مؤكدين الوقوف خلف القيادة المصرية في مواقفها الرافضة للعدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي غزة وتهجير أبنائها .

ويأتي ذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تستمر فيه الحشود داخل الميادين والساحات العامة علي مستوي محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل .

لافتات الدعم لفلسطين

الآلاف خرجوا للتعبير عن رفضهم تهجير أهالي غزة