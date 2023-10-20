رئيس جامعة الأزهر يدعو حكماء الأمة الإسلامية لتشكيل قوة ردعٍ موحدةٍ

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية وحدة المسلمين في هذا التوقيت الذي يستدعي بذل الجهد والمال ومد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة اتفاق حكماء الأمة الإسلامية على تشكيل قوة ردعٍ؛ لمواجهة أي اعتداءٍ خارجي، مؤكدًا أن المسلمين في كل العالم قوة كبرى لا يستهان بها إذا توحدت كلمتهم، وأن وقتنا الحالي هو وقت القوة ولن يدافع عنا إلا أنفسنا.

ودعا فضيلته المصريين للتكاتف خلف القضية الفلسطينية، ودعم القيادة السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة؛ للحفاظ على أمن مصر القومي،

وأعلن فضيلته رفض التهجير لأهل غزة؛ لأن تهجيرهم يعني فقدان الأرض والعرض، مشيرًا إلى أن الجامعة ستبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل بداية حملة كبيرة للتبرع بالمال، وتجهيز مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة.

وألمح فضيلته إلى ثواب الشهداء وعظم أجرهم عند المولى -عز وجل- وأن أهل فلسطين في رباط إلى يوم القيامة، وأن الله سينصرهم ويخذل عدوهم، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستدعمها بكل ما أوتيت من دعم مادي ومعنوي.