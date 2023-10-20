احتشاد الالاف من السكندرين لتاييد السيسى تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على امن مصر

احتشد الالاف من الشعب السكندري بشوارع وميادين المحافظة من أجل دعم فلسطين في جمعة تحيا مصر، وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وكذا الحفاظ على الأمن القومي المصري،

ولبّت فئات المجتمع المصري المختلفة دعوة الحوار الوطني للاحتشاد في ساحة المنصة، للتعبير عن رفضهم فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب تفويضهم للرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، وهو ما ظهر من خلال الهتافات والتي جاء منها: «فوضناك فوضناك.. كل الشعب يا سيسي وراك».

ردد المشاركون هتافات توضح تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية مثل: «مصر وفلسطين إيد واحدة»، «يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكي جيل ورا جيل»، «غزة يا غزة يا أرض العزة».

وانطلقت مسيرة شعبية على كورنيش الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، اليوم، بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والدينية للتنديد بالممارسات اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني تجاه غزة وفلسطين.

وتعالت هتافات المتظاهرين «لا تهجير ولا توطين وعد الحر هيفضل دين»، حاملين أعلام مصر وفلسطين، مبدين رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدين رفضهم تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ورفع المتظاهرون في المسيرة التي انطلقت من طريق الكورنيش مرورًا بشارع المشير وصولًا إلى ميدان سيدي جابر، لافتات دعم لفلسطين مكتوب عليها: «مع القضية الفلسطينية»، «فلسطين لن تموت أبدًا»، و«فلسطين في قلب كل مصري».

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من بينها: «يا فلسطين يا فلسطين وعد الحر هيفضل دين»، و«بالدم بالروح فلسطين مش هتروح»، و«لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين»، و«مطلب واحد للجماهير قفل سفارة وطرد سفير»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«المقاومة مش إرهاب».