الذهب يواصل قفزاته مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-10-2023، ليصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت فيتش سلوشنز في مذكرة إن الذهب حصل على دفعة "مع تراجع مخاوف بشأن رفع المركزي الأميركي للفائدة مرة أخرى في 2023". وتوقعت أن يبلغ متوسط الأسعار هذا العام 1950 دولارا.

وتزيد الفائدة المرتفعة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

بحلول الساعة 1028 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1983.46 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1995.70 دولار.

وارتفع الذهب 2.6 بالمئة هذا الأسبوع، وزاد 150 دولارا منذ بداية التصعيد الأخير في الصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.20 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 898.05 دولار للأونصة، ويتجه المعدنان لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي. لكن البلاديوم هبط 0.8 بالمئة إلى 1105.12 دولار، متجها لتسجيل رابع خسارة أسبوعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليسجل أعلى مستوياته في شهرين وذلك إثر تصاعد الصراع في قطاع غزة بعد ضرب إسرائيل لمستشفى نتج عنه مئات من القتلى الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد.

وعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد ليجد الذهب دعم كبير في الأسواق ليتخطى مستويات المقاومة حول منطقة 1930 دولار للأونصة ويقترب الآن من منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة.

تصاعد التوترات في الحرب في منطقة الشرق الأوسط أعادت المخاوف إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بتوسع رقعة الحرب وإمكانية تدخل أطراف أخرى في الصراع الأمر الذي يزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم الأمر الذي قد ينتقل تأثيره سريعاً إلى الاقتصاد العالمي.

وحول تطور الأوضاع في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة الخميس، إنهم سيرون قريبا غزة من الداخل، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية البرية المتوقعة للقضاء على حماس قد تكون وشيكة.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".