مسيرة حاشد بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها لدعم فلسطين

مدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها برئاسة مصطفي فرج تدعم وتؤيد موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ويرفعوا المشاركونالاعلم هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات القيادة السياسية.إحنا معاكم في القضيةفلسطين عربيةوفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط شهداء معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر