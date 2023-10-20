محمد صلاح ومودريتش مفاجأت دوري روشن بالانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية سعودية من العيار الثقيل، قد يكون المصري محمد صلاح نجم ليفربول والكرواتي لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد، مفاجأة دوري روشن للجماهير بالانتقالات الشتوية القادمة.

يعيش الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، حالة من عدم الاستقرار داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

هل يرحل مودريتش إلى عن ريال مدريد بالانتقالات الشتوية؟

ولأول مرة في مسيرته مع ريال مدريد، يجد مودريتش نفسه على مقاعد البدلاء، مما يجعله يدخل في خلافات مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واعترف مودريتش في تصريحات صحفية برفضه دور اللاعب البديل، فيما تحدث أنشيلوتي عن غضب النجم الكرواتي، وهو ما فتح بقوة الباب أمام احتمالية خروجه في فترة الانتقالات الشتوية، قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

مودريتش

وقال دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تصريحات للتلفزيون السعودي: "سيأتي مودريتش إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

وتابع: "وضع الكرواتي الحالي على مقاعد البدلاء، قد يجعله يفكر جديا في الخروج من ريال مدريد، خاصة بعد أن حظي باهتمامات كبيرة من قبل الدوري السعودي في الصيف الماضي".

محمد صلاح والرحيل إلى الدوري السعودي

جاءت أصابه نيمار دا سيلفا، كالصعقة على مسئولي نادي الهلال السعودي، حيث أن اللاعب البرازيلي سيغيب لمدة زمنية كبيرة، عن الملاعب لا تقل عن 6 أشهر.

وتحدث رئيس تحرير "ماركا"، أنه من الصعب إيجاد بديل في نفس جودة مستوى نيمار.

محمد صلاح

إلا أنه قال: "المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، يعتبر البديل الأنسب للبرازيلي في الهلال، رغم أن الأمر ليس سهلا بالتأكيد".

ارتبط اسم صلاح في صيف 2023 بالانتقال إلى الدوري السعودي ولكن عبر فريق الاتحاد وليس الهلال، إذ تقدم "العميد" بعرض بـ 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفضه ليفربول، ليقطع الطريق أمام رحيل اللاعب بشكل نهائي باعتباره نجم الفريق الأول.