أهالي الشرقية يفوضون السيسي لحماية أمن مصر القومي

شارك الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، في تظاهرة احتجاجية بميدان المحطة بوسط مدينة الزقازيق، عقب أدائهم صلاة الجمعة، لتأييد ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه لحماية أمن مصر القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء من قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وحتى الآن بمدة تزيد عن 14 يوما، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلي والجرحي بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قصف العدوان الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، ومسجدا في جباليا شمال قطاع غزة، وكنيسة القديس بوفيليوس الأثرية بغزة.

ورفع طلاب الجامعة والمدارس والشباب وممثلون من النقابات والقبائل العربية، الاعلام الفلسطينية، والريات السوداء، حزنا على قتل الأطفال الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين، ورددوا هتافات: "عاشت فلسطين دولة حرة عاصمتها القدس، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، غزة غزة أصل العزة، يا غزاوي قولها قوية الأقصى هو القضية، لا سفارة ولا سفير اطلع برة يا ...، إحنا معاكم يا فلسطين إحنا وراكم بالملايين".