الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: آن الأوان ليكون للعرب جيش مشترك يدافع عنهم (شاهد)

النائب الوفدي الدكتور
النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه آن الأوان أن يكون هناك جيش عربي حقيقي متألف من جيوش الوطن العربي كله للدفاع عن أي قضية تمس العرب.

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مجلس الأمن العربي

وأضاف “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أننا ننتظر مجلس الأمن العربي أن يخرج بقرارات قاطعة هذه المرة، لا منتظرين قرارات شطب ولا إدانات ولا تحذير.

وتابع: “إسرائيل تسعى بشكل قاطع في أنها تعمل تطبيع مع الوطن العربي كله وفي بعض الدول استجابت لأننا شعوب سلام بالطبع، يبقى من الضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات”.

ملك الأردن

واختتم النائب البرلماني، حديثه بتوجيه الشكر للملك عبد الله ملك الأردن على موقفه المتحد مع مصر بشأن القضية الفلسطينية، قائلًا: “ ندعو كافة الأشقاء العرب حكومات وشعوب بأن ينضموا لهذه الانتفاضة العربية الحقيقة من أجل تحرير الشعب الفلسطيني”.

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