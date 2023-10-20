محسب: الكيان الإسرائيلي أصبح مصنع الإرهاب في العالم (شاهد)

وجه النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رسالة إلى إسرائيل، قائلًا: “الكيان الإسرائيلي أصبح مصنع الإرهاب في العالم”.

الأمان والسلام

وتابع “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "إذا كانت إسرائيل تبحث عن الأمان والسلام فهي دمرت هذا الأمان والسلام بما فعلته مأخرًا في فلسطين".

وواصل: "إذا كنتم تبحثون عن الإنسانية أو العيش في سلام داخل أرجاء الوطن العربي فنبذوا هذه المظاهر وخرجوا من غزة فورًا وتركوا أهل الأرض يقرروا مصيرهم".

هناك تخبط في القرار الأمريكي

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك تخبطا في القرار الأمريكي، بشأن ما يحدث في فلسطين، قائلًا: “بالأمس تقولوا بدخول المساعدات الإنسانسية إلى غزة وفي نفس التوقيت تدعموا إسرائيل بالأسلحة”.

وأردف: “نرفض رفضًا كليًا ما يتعرض له أشقائنا في غزة، الإنساية التي كان الكيان الإسرائيلي يتحدث عنها والحرية سقطت وظهرت حقيقته، لأننا تعلمنا من غزة هذا الدرس، أنه لايوجد في ظهر الوطن العربي إلا الوطن العربي”.