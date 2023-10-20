أيمن محسب: ما يحدث في فلسطين جريمة حرب متكاملة الأركان (شاهد)

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنّه أمس اجتمع أعضاء البرلمان لمناقشة القضية الفلسطينة ورفش التهجير، مضيفًا: “600 نائب داخل مجلس النواب بما فيهم المعارضة لم يعترض نائبًا واحدًا على قرار تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لإجراءات الدستور بشأن التهجير”.

الأمن القومي المصري

وتابع “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "طالما الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري يبقى جميعنا نلتف حول القايدة السياسية والرئيس السيسي وجيش مصر دون تردد".

ووصف النائب البرلماني، تجمع أعضاء البرلمان أمس وحماس الأعضاء، بملحمة إنسانية حقيقة، مناشدًا كل البرلمانات العربية أن يحذوا حذونا لأنهم ليسوا أقل منا في شئ وهم أصحاب القضية الفلسطينية أيضا، وسيكون لهم مواقف تليق بدولهم وشعبهم.

مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

وأشار إلى أنهم طالبوا داخل البرلمان بالتوجه إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الاحتلال على أنهم مجرمي حرب لأن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب متكاملة الأركان وفقًا للمادة 7 و 8 من قانون تأسيسي المحكمة الجنائية الدولية

ونوه النائب البرلماني، إلى أن شعب الفلسطيني أعزل وتمارس عليه إسرائيل الاستقواء والتجويع والتخويف، بالإضافة إلى المشاهد الدامية التي نراها في فلسطين.



