السفير الفلسطيني بالقاهرة يكشف تاريخ مخطط التهجير.. ويؤكد: لن نغادر أرضنا

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن فكرة تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أرض سيناء المصرية، هى ليست بجديدة ولكن هو مخطط قديم؛ فإسرائيل تحاول منذ الخمسينيات تمرير هذا المخطط لكنها فشلت، الشعب الفلسطيني ضد مخططات التوطين والتهجير.

وأضاف اللوح في حديثه لـ"الوفد"، أن شارون عام 1973 حينما كان قائدًا للمنطقة الجنوبية كما يسمى في الجيش الإسرائيلي، أراد إفراغ قطاع غزة من سكانه، وهو ما يعرف باسم مخطط شارون ولكن فشل بسبب رفض فلسطين ومصر وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود على أرضه.

وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، أنهم لن يغادروا أرضهم ولن يتركوا وطنهم، ولن يكرروا أخطاء الماضي ويسمحوا بحدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، لذلك هذا المخطط لن يمر لأن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والثقافة ما يكفي لعدم الاستجابة بالهجرة أو الخروج من القطاع.

وأوضح أن المواطنين في غزة لا تريد الهجرة بل على العكس يريدون العودة لأراضيهم، وينتظرون بشغف اللحظة التي يتم فيها إعادة تشغيل معبر رفح بالعودة إلى قطاع غزة.