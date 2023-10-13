مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟

دبابات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر غلاف غزة، منذ صباح اليوم الجمعة، وضربات المدفعية تتلاحق على القطاع، والسؤال هنا: هل حان وقت الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة؟

الهجوم البري على غزة:

هذا ما أجاب عليه اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، قائلًا: إن الهجوم البري على قطاع غزة له خسائر فادحة على إسرائيل، فهي تستعد وتحشد وتقوم بإطلاق المدفعية ولكنها تستخدم سياسة الأرض المحروقة لتحقق مزيدًا من الخسائر دون التورط في عملية برية.

وأضاف الشهاوي في تصريحه لـ"الوفد"، أن القتال في المدن هو مقبرة الجيوش وإسرائيل تعرضت لخسائر كبيرة ولا تريد زيادتها، وبالتالي تستخدم القوات الجوية بكثافة، وحشد المدفعية للتهديد فقط، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنهم مستعدون للاقتحام البري لكن لم يحن وقته بعد، متابعًا: اعتقد أن الهجوم البري لم يحدث، وهو مجرد ورقة في إطار الحرب النفسية حتى يتم إرسال الأسرى والرهائن والتفاوض بشأنهم.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن الاحتلال الإسرائيلي يحقق خسائر في الجانب الفلسطيني ويستخدم سياسة التجويع وقطع المياه والطاقة والوقود والغذاء عن الشعب الفلسطيني لإجباره على النزوح.

الدعم الأمريكي لإسرائيل:

أما عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، أكد أنه لم يكن هو الأول من نوعه ولكن هو دعم مستمر في كل الأوقات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، لافتًا إلى وجود حاملتين للطائرات في البحر المتوسط والدعم بالزخائر، مضيفًا: اعتقد أن فائض القوة لدى إسرائيل لا يحتاج مثل هذا ولكنها في إطار الوقوف جانب إسرائيل.

وتابع: هذه الحرب السادسة التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة، اعتقد أنها لم تستمر طويلًا، إذ أجلت إسرائيل الدراسة حتى أول نوفمبر وبالتالي أعتقد أن خلال أسبوعين ممكن أن تنتهي هذه العملية بعد الضغط الكبير في غزة حتى يرضخوا للتفاوض وإعادة الأسرى ومقايضتهم بالسجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ويكون هذا بداية الانفراج.