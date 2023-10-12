جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)

ليس البشر فحسب، بل لم يسلم منهم حتى الطير والشجر والحجر، الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في حرق الشعب الفلسطيني وخنق قطاع غزة بأكمله، والعالم خلف شاشات التلفاز يشاهد في صمت، والمتحدثون عن حقوق الإنسان ابتلعوا ألسنتهم أمام جنون الصهاينة وجرائمهم.

الوضع في غزة على صفيح احترق من شدة السخونة، والفلسطينيون يصارعون الموت كل دقيقة، ألسنة النيران ترتفع وتطغى على سماء القطاع بأسره، والقلوب لم تهدأ من تلاحق القصف الجوي بين دقيقة وأخرى، وصراخ الأطفال والنساء في خلفية المشهد.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

لليوم السادس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، والتهديد بالهجوم البري قائم، والأبرياء هم من يدفعون الثمن، وذلك بعد تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" التي كبدت العدو الصهيوني أكبر خسائره منذ حرب أكتوبر 1973، وهي الإهانة التي أشعلت النيران في صدور الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية، التي دفعتهم لإعلان حالة الحرب والرغبة في الانتقام.

عدد ضحايا غزة:

1417 شهيد وأكثر من 5000 مصاب فلسطيني، ضحايا قصف غزة في 6 أيام، والأطفال والنساء أصحاب النصيب الأكبر بين هؤلاء، فضلًا عن الحيوانات والطير والشجر الذين لم يسلموا من مجازر الاحتلال الإسرائيلي منزوع القلب والضمير.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

منذ عام 1967، يمارس المحتل الصهيوني ألوان التعذيب كافة على أصحاب الأرض، متفننين في قهر الرجال وإذلال وتعرية النساء، وقمع الأطفال، حتى فاض الكيل بالشعب الفلسطيني الذي يستغيث بالدول العربية والعالم بأسره طوال عشرات السنين لرد الاحتلال عنهم وإعادة الحق لأهله.

ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لتصفية القضية الفلسطينية بممارسة أشكال العذاب كافة، للضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم إلى سيناء، وهذا الأمر الذي لن تسمح به مصر، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدًا: لن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة