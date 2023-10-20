الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آلاف المواطنين يهتفون بميدان الحصري: "فلسطين عربية"

آلاف المواطنين بميدان
آلاف المواطنين بميدان الحصري

تعالت هتافات المواطنين بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، دعما للشعب الفلسطيني، قائلين: "فلسطين عربية".

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المصلون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بالجامع الأزهر

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وتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الحصري، للمشاركة بمسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة. 

وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل. 

 

ونشرت مديرية أمن الجيزة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بميدان الحصري، استعدادا لاستقبال الآف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.

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