المتظاهرون أمام نصب الجندي المجهول يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

أدى المتظاهرون في طريق النصر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين ضحايا اعتداء الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد الآلاف من المصريين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول استجابة لدعوة القوى السياسية والأحزاب ومجلس أمناء الحوار الوطني للتضامن مع الأشقاء في قطاع غزة ومساندة للقضية الفلسطينية، ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر.

المتظاهرون يرفعون الأعلام المصرية والفلسطينية

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين - يا فلسطين احنا معاكي يا فلسطين - لبيك يا أقصى - فوضناك فوضناك كل الشعب يا سيسي وراك.

وندد المتظاهرون بالتطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، مؤكدين رفضهم الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل: لا لتهجير الفلسطينيين - للعدوان الإسرائيلي على غزة - نؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أرض الوطن.