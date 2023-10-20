المصلون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بالجامع الأزهر

أدى المصليين في الجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية الدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن إقامة صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وقالت الأوقاف في بيان لها: مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.