بيج رامي لأهالي غزة: لا أملك سوى الدعاء أنا ضعيف وقليل الحيلة

تصدر بيج رامي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، عقب ظهوره بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر خلاله عن تأثره الشديد بما يحدث في غزة وجرائم الكيان الإسرائيلي الصهيوني المحتل في الشعب الفلسطيني.

وبنبرة تخنقها الدموع حتى لم تتمكن من التحمل بكى بطل كمال الأجسام بيج رامي قائلا: "احنا أشباه رجال وأصعب شيء إن الراجل يبكي جنب الحيطة"، أنا مش عارف أنام من كتر التفكير في أهالي فلسطين، ونحن غير قادرين إلا على الدعاء الآن والوضع في فلسطين صعب، وبسبب ضعفي وقلة حيلتي حاسس أني جزء من الخيانة".

بيج رامي: أنا ببكي من القهر والإحساس باليأس

وبالبكاء ناشد بيج رامي كل المصريين والعرب في مقطع الفيديو الذي شاركه مع متابعيه، مطالبهم بالدعاء لفلسطين ولأهالي غزة وقال: "أنا ببكي من القهر، وربنا يكفينا جميعا شعور القهر والإحساس باليأس، وكان الله في عون الشعب الفلسطيني".

يذكر أن حركة حماس قامت بعملية طوفان الأقصى على الأراضي الإسرائيلية بعد زيادة تعديات جيش الإحتلال بأراضي فلسطين وأهلها والمسجد الأقصى، لترد إسرائيل بشكل وحشي وعنيف وتستخدم المدنيين للضغط على حماس فتقوم بقصف المنازل وإبادة عائلات بأكملها وترتكب جرائم حرب وتمنع الماء ووصول الغذاء والوقود للشعب الفلسطيني، كما تستهدف المناطق المأهولة بالسكان المدنية والمستشفيات وآخرهم مستشفى المعمداني بغزة.

تم قصفهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي مازال مستمرا في ارتكاب جرائمه، وكان منها قصف مستشفى المعمداني الذي نتج عنه سقوط مئات الشهداء والمصابين