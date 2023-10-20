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غوتيريش: مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام قوانينها
الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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غوتيريش: مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام قوانينها

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مصر بلد ذات سيادة، ويجب احترام القوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها، معبرا عن شكره وزامتنانه للشعب والدولة المصرية 

 

قال: نعمل بشكل فعال مع كل الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدا أن نحتاج إلى التحرك السريع لإدخال المساعدات. 

 

تفقد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بمطار العريش، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح المصرية، مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

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