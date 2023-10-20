غوتيريش: مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام قوانينها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مصر بلد ذات سيادة، ويجب احترام القوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها، معبرا عن شكره وزامتنانه للشعب والدولة المصرية

قال: نعمل بشكل فعال مع كل الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدا أن نحتاج إلى التحرك السريع لإدخال المساعدات.

تفقد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بمطار العريش، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح المصرية، مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.