سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم 20-10-2023

استقر سعر اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.37 جنيه للشراء، و32.64 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.47 جنيه للشراء، و32.69 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.52 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.52 جنيه للشراء.

32.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.37 جنيه للشراء.

32.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.37 جنيه للشراء

32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.47 جنيه للشراء.

32.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.47 جنيه للشراء.

32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.54 جنيه للشراء.

32.62 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

32.48 جنيه للشراء.

32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

32.74 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.