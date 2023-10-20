لحظة وصول طائرة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل (فيديو)

وصلت طائرة شحن أمريكية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحمل مركبات عسكرية مدرعة قدمتها واشنطن دعمًا إلى تل أبيب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، لحظة وصول الطائرة وإنزال مجمعة من المركبات العسكرية المدرعة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه سيطلب من الكونجرس تمويلًا "عاجلًا" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين للوقوف صفًا واحدًا خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا، مؤكدا أن قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الدواء والماء والغذاء.

مساعدات أمريكية بـ60 مليار دولار إلى إسرائيل

يدرس الرئيس الأمريكي تقديم مساعدات "ضخمة" بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل، وذلك ضمن طلب إنفاق إضافي سيُرسله "بايدن" إلى الكونجرس بحلول يوم الجمعة المُقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو "بايدن" الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون إضافي للإنفاق بسرعة، حيث يهدف إلى مواصلة دعم أوكرانيا في ردها على العمليات العسكرية الروسية، مع مُعالجة التوترات الُمتصاعدة في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.