نشرة حوادث الوفد| عامل يزهق روح صبي من ذوي الهمم وحريق شقة بالجيزة

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شهدت محافظة الجيزة حادث مؤلم، صباح اليوم، حيث تجرد عامل من كل معاني الإنسانية عندما انهال على صبي من ذوي الهمم، وعاقبه دون أدنى حق حيث قام بوضع "كمبروسر هواء" داخل فمه حتى أنهى حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء عبدالرحمن سكر رئيس قطاع الجنوب بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحدى المستشفيات جثمان صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في وفاته.

وعلى الفور تم عمل التحريات والتي كشفت لتعرض الطفل لاعتداء قاسٍ عقب وضع عامل "كمبروسر هواء" في فم الضحية ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته والتي هي نزيف واسترواح هوائي، وبإستخدام التقنتيات اللازمة تم تحديد موقع مرتكب الواقعة وبتقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه

وبالتحقيق مع العامل اعترف بما ارتكب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

بدأت تفاصيل الحادث بتقلي قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغً من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل بلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف.

كما تم فرض كرودن أمني لمحاصرة الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات او خسائر بشرية، وبعمل التحريات والفحص الأولي لموقع الحادث تبين أن الحريق اندلع بالشقة.

وذلك دون وجود شبهة جنائية، وذكر مالك الشقة، أنه فوجئ باشتعال النيران، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهمين بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال الصفة أحدهما شرطى وآخر موظف بشركة الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على "مالك محل بقالة - كائن بدائرة القسم" وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والإدعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبا الواقعة "سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، كهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة"، وبإستهخدام التقنيات الحديثة تم تحديد موقعهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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