السجن 3 سنوات لطبيب حاول قتل زوجته وأسرتها بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، طبيب بالسجن 3 سنوات، وذلك لإدانته بالشروع فى قتل شقيق زوجته والتعدي على 4 من أهلها، واستعراض القوة والسطو عليهم بالجيزة.

حملت القضية رقم 13613 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وكشف أمر الإحالة ، أن المتهم «أس.ع» 48 سنة، طبيب بشري، في يوم 20 يونيو سنة 2022، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم «ابتسام.م»، «مصطفى.م»، «نجلاء.س»، «محمد.ر»، «محمد.ع»، بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والأضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه الأسلحة نارية «مسدسين» وذخائرها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه «مصطفى.م»- عمدا مع سبق الإصرار- بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحين ناریين غیر مششخنين مسدسين، بدون ترخيص وأحرز ذخائر (12 طلقة) مما يستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها، وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الصادر.