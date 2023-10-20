ضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الجيزة

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهمين بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال الصفة أحدهما شرطى وآخر موظف بشركة الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على "مالك محل بقالة - كائن بدائرة القسم" وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والإدعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبا الواقعة "سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، كهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة"، وبإستهخدام التقنيات الحديثة تم تحديد موقعهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.