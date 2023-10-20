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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-10-2023

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 98.76 جنيه للشراء، و99.74 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.42 جنيه للشراء، و100.03 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.63 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

99.63 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

98.76 جنيه للشراء.

99.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.44 جنيه للشراء.

99.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.42 جنيه للشراء. 

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

99.82 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

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