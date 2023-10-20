بالصور .. استعدادات ميدان محافظة الدقهلية لاستقبال المواطنين لمناصرة القضية الفلسطينية

استعدادا للتجمع عقب صلاة الجمعة

تأهب ميدان محافظة الدقهلية منذ الصباح الباكر استعدادا للتجمع الذي سيشهده عقب صلاة الجمعة اليوم لمناصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد مساعي اسرائيل بتهجير أبناء غزة إلى سيناء .

انتشرت اللافتات في ميدان المحافظة وشارعي الجمهورية وقناة السويس اللذان يؤديان إلى ميدان المحافظة ، وتضمنت اللافتات العبارات التي تؤكد على أن غزة أرض فلسطينية لا يمكن التفريط فيها ، والمطالبة بالوقوف خلف الرئيس السيسي في مواقفه الحازمة بمنع تهجير أبناء غزة إلى سيناء حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .

ومن المقرر أن يبدأ التجمع الحاشد عقب صلاة الجمعة في ميدان محافظة الدقهلية الرئيس .

لافتات في فلب ميدان المحافظة

لافتات تؤكد على التوحد لمناصرة القضية الفلسطينية