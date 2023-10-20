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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قوائم مضروبة تشعل انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

أنتشرت داخل لجان الانتخابات بنادي الزمالك عبر وسائل التواصل الإجتماعي قوائم مضروبة على الأعضاء يتواجد بها هاني العتال في قائمة حسين لبيب (القائمة الموحدة) على منصب نائب الرئيس.
 

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ظهرت القائمة المضروبة في الانتخابات الجارية في النادي في الوقت الحالي، لإختيار مجلس إدارة جديد (2023-2027).

فتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.
 

 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:
 

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
والنظر في تقرير مراقب الحسابات
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

 

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