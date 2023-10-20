الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. إقبال كثيف من الأعضاء في إنتخابات الزمالك

إنتخابات الزمالك
إنتخابات الزمالك

شهدت إنتخابات نادي الزمالك إقبالاً كثيفاً من أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى لإنتخاب مجلس إدارة جديدة.

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النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزمالك للألعاب الرياضية

وتواجد عدد كبير من الأعضاء داخل الخيام الإنتخابية للتسجيل والإدلاء بأصواتهم كما تواجد عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم الثنائي حسين لبيب وفاروق جعفر المرشحين لرئاسة النادي من أجل الترحيب بالأعضاء.

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.

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