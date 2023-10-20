الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يدلي بصوته في إنتخابات الزمالك

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق على التواجد في مقر نادي الزمالك بميت عقبة ليدلي بصوته في الإنتخابات التي تقام اليوم الجمعة.

txt

إنتخابات الزمالك.. ميرفت السيد تطالب أعضاء الجمعية العمومية بإنقاذ النادي

وتواجد عدد من نجوم القلعة البيضاء منذ الصباح الباكر مثل أحمد عيد ومحمد أبو العلا للمشاركة في العملية الإنتخابية.

جعفر ولبيب يستقبلون أعضاء الزمالك في الإنتخابات 

حرص فاروق جعفر وحسين لبيب المرشحين البارزين على منصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات التي تقاك اليوم الجمعة على التواجد مبكراً أمام الخيام الإنتخابية بمقر النادي في ميت عقبة.

وقام فاروق جعفر بإستقبال أعضاء الجمعية العمومية رفقة عدد من المرشحين في مقدمتهم سيد متولي.

على الجانب الآخر تواجد حسين لبيب أيضاً لإستقبال الأعضام رفقة عدد من أعضاء قائمته الإنتخابية، كما تواجد هاني العتال والحسيني سمير وبعض المرشحين المستقلين لمنصب عضوية النادي.

الجريدة الورقية