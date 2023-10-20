مسابقة فنيه للغناء والعزف بمركز شباب بركة بنجع حمادي

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز نجع حمادي، اليوم مشروع مسابقة الفنية في الغناء والعزف بمقر مركز شباب بركة بمركز نجع حمادي، استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز من فئة الطلائع.

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابي واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في جميع المجالات.

واوضحت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضية الدولة وتحققه من انجازات نحو التقدم والازدهار.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابي بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايدة محمد مدير الإدارة.