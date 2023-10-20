بعثة الكاراتيه تطير إلي المجر للمشاركة فى بطولة العالم للكبار

سافرت بعثة الاتحاد المصرى للكاراتيه اليوم المجر استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للكبار والمحدد إقامتها بودابست بالمجر خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري .



ويترأس بعثة المنتخب المصري في المجر عصام الدين عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد ، كما يتواجد مع المنتخب خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان عبد الله إداري، ومراد عبد اللطيف رئيس الجهاز.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الكابتن محمد الدهراوي بصفته عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي .

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 22 لاعب ولاعبة، حيث جاء قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه حماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.

ويقود المنتخب المصري فنيًا عبد الفتاح عيسى، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، وهاني شاكر السيد مدرب كوميتيه سيدات، وإبراهيم مجدي مدرب كاتا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا.

وكان استقبل وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للكبار للكاراتيه، في المركز الأولمبي بالمعادي، قدم الدكتور أشرف صبحي الدعم والمساندة للاعبين قبل السفر إلى المجر، وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم وطالبهم بتقديم أداء جيد وقوي في منافسات البطولة وحصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على حرصه الدائم على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه اللاعبين المصريين والاهتمام بهم من أجل تحقيق الميداليات، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين.

