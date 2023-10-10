بعثة الكاراتيه التقليدي تعود إلى القاهرة بعد الفوز بلقب كأس العالم بأوزباكستان (صور)

عادت بعثة منتخب مصر الوطني للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، قادمة من دولة أوزباكستان بعد حصولها على المركز الاول في بطوله كأس العالم في إنجاز كبير للرياضة المصرية.

وكان في استقبال البعثة في مطار القاهرة الدولي الدكتور ماهر غريب مدير عام الحافز الرياضي والتكريم نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وعدد كبير من وأولياء أمور اللاعبين.



وحقق منتخب مصر لقب كأس العالم للكاراتيه التقليدى بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و 7 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حقق الميدالية الذهبية كل من: رامى عبد الفتاح و الاء عماد ومحمد عشرى وتسنيم وليد و إسلام احمد و ملك هشام و عبد الرحمن يسرى واهداء موسى.

بينما كانت الميداليات الفضية من نصيب كل من: إسلام حلمى و ايه على و بسمله احمد و يوسف عبد العاطى و تسنيم وليد و معاذ طارق سید و ريتاج عصام .

وحقق الميداليات البرونزية كل من: صلاح سعيد و عبیر شریف و بسمله هانی و حنين محمود ومعاذ وليد.

من جانبه وجه الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي ورئيس بعثة مصر في البطولة الشكر لسفيرة مصر في أوزباكستان أميرة فهمي، وحنان بشارى نائب السفير وجميع اعضاء السفارة على استقبال البعثة المصرية وتخفيزهم خلال المنافسات مما كان له أثر كبير على منعويات اللاعبين .

كما اهدى المكاوي هذا الانجاز لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والذي كان على أتصال مستمر بالبعثة ومتابعة البطولة والنتائج أول بأول مما كان له الأثر الطيب في نفوس اللاعبين.