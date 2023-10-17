وزير الرياضة يدعم منتخب الكاراتيه قبل بطولة العالم بالمجر

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للكبار للكاراتيه، في المركز الأولمبي بالمعادي في حضور الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري اللعبة، وذلك قبل المشاركة في منافسات بطولة العالم للكبار والتي ستقام في بودابست بالمجر خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدعم والمساندة للاعبين قبل السفر إلى المجر، وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم وطالبهم بتقديم أداء جيد وقوي في منافسات البطولة وحصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على حرصه الدائم على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه اللاعبين المصريين والاهتمام بهم من أجل تحقيق الميداليات، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 22 لاعب ولاعبة، حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.